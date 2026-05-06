В деревне под Омском потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» разбился в районе деревни Кошкарево Омской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, два человека погибли.

По данным надзорного ведомства, воздушное судно потерпело крушение при выполнении авиационных работ. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Прокуратурой организована проверка.

«Аэропракт-22» использовала компания «Авиабаза». Организация специализируется на различных видах авиационных работ, включая воздушные съемки, химическую обработку с воздуха, поисково-спасательные операции и авиавизуальные полеты.

Александра Стрелкова