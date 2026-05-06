В туристическом центре Омска запретили парковку электросамокатов

В Омске установили запрет на парковку для электросамокатов на территории туристического центра, а также на бульваре Архитекторов. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.

В конце января этого года власти Омска определили границы туристского центра города. Это территории площадью 438,4 га, которая ограничена улицами Масленникова, Декабристов, Яковлева, Фрунзе, набережной Тухачевского. Согласно тексту постановления, операторам проката запрещено организовывать парковочные места на этих территориях.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале апреля этого года в Омске был утвержден порядок возврата кикшеринговым компаниям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые находятся в неположенных местах. В октябре прошлого года в городе был утвержден перечень мест для парковки электросамокатов. Ранее власти Омска сообщили, что в 2026 году подано около 100 заявок на организацию парковок для СИМ в Центральном округе, 32 — в Октябрьском, 21 — в Советском, 15 — в Кировском и девять — в Ленинском.

