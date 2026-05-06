Налоговая переходит на наличности

Налоговая обратила внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей, узнал “Ъ FM”. Пока проверки ограничиваются запросом документов, говорят финансовые консультанты. К кому могут предъявить претензии? И как быстро можно решить возникшие вопросы?

Отсутствие стабильной связи стало основной причиной роста наличных платежей в сфере услуг. Общепит оказался наиболее чувствителен к изменениям потребительского поведения, говорит владелец сети кофеен Take And Wake Алексей Петропольский:

«Проблема носит глобальный характер, потому что раньше в общепите около 90% выручки приходилось на безналичную оплату — картами и через QR-коды. Сейчас такой возможности часто просто нет, и более 50 % клиентов стали платить наличными, даже крупные заказчики иногда привозят деньги в кэше. Когда мы отражаем это в РСС — расчете собственных средств, налоговая начинает интересоваться, откуда у нас такие объемы наличных и когда мы планируем их сдать. Как правило, такие запросы поступают через бухгалтерскую программу, и там же формируется ответ. Если объяснения не устроят налоговую, это может привести к камеральной проверке, а затем и к выездной, более глубокой».

Акты, накладные, договоры с контрагентами, банковские выписки и документы по сотрудникам могут запросить для сопоставления движения средств, говорят эксперты по защите бизнеса и капитала. Использование наличных само по себе нарушением не является, однако изменение в структуре платежей компании может послужить поводом для автоматической проверки, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст:

«Предприниматели сейчас действительно все чаще сталкиваются с запросами о предоставлении пояснений. Традиционно это касается сфер, работающих с наличными, и общепита в том числе. Однако чаще всего речь идет не о жестких проверках, а о предпроверочном анализе. Система учета видит всю структуру расчетов: анализирует отраслевые показатели выручки и налоговой нагрузки. Когда модель выглядит нетипичной, налоговая просит предпринимателя объяснить ее экономическую логику. Задача — понять, соответствует ли движение денежных средств реальной хозяйственной деятельности.

Паниковать из-за таких запросов не стоит. Ключевой фактор — прозрачность бизнеса и работа в рамках так называемой белой модели, о которой мы часто говорим».

В сфере услуг многие предприниматели даже просят своих клиентов оплату наличными или переводом, чтобы оптимизировать свои издержки. В минимаркетах, барбершопах и барах таким образом чек можно снизить на 2-5%. Речь идет про честный бизнес, который соблюдает правила применения касс, говорит основатель компании «Бизнес и Налоги» (Biznesinalogi) Евгения Мемрук:

«Выросла комиссия по эквайрингу, поскольку теперь она облагается НДС. Естественно, предприниматели не хотят платить повышенную комиссию, поэтому им проще принимать наличные. Думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных, связанных с применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Сейчас разрабатывается законопроект, который значительно увеличивает штрафы за неприменение ККТ: для индивидуальных предпринимателей они могут вырасти в 15 раз. Соответственно, расчеты наличными будут находиться под особым контролем налоговых органов».

Количество контрольных мероприятий в сфере применения касс в 2020 году составило 28 тыс., в 2024 году — почти на 50 тыс. больше. 77% нарушений, выявленных при проверках неприменение касс. У такого бизнеса почти не остается шансов на существование, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев:

«Если говорить о возможных махинациях и попытках обналичивания средств, то при регулярной практике такого рода налоговая рано или поздно заметит подозрительную активность. В целом здесь нет ничего нового — просто за последнее время несколько увеличились как количество, так и качество проверок».

До 2030 года — правительством предусмотрен план по обелению экономики. Он предполагает снижение доли теневого сектора с нынешних 10-12% на полтора процентных пункта. Дополнительный доход бюджета от этого может составить до 1 трлн руб. в год.

Юлия Савина