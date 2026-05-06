В Приморье вакцинировали близких умершего от менингита мальчика

Медики обследовали и вакцинируют контактных лиц десятилетнего мальчика, который умер от инфекции в приморском поселке. Несколько человек госпитализировали с воспалением носоглотки, заявили «РИА Новости» в краевом Минздраве.

По данным министерства, мальчику стало плохо 30 апреля, но родители не обратились за медпомощью. 3 мая прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть. Предварительный диагноз — менингококковая инфекция, но он пока лабораторно не подтвержден. Еще несколько человек госпитализированы «с незначительными проявлениями назофарингита». Он может быть симптомом менингита, но эти проявления могут быть связаны и с другой ОРВИ, уточнили в Минздраве.

Пациенты находятся в инфекционном отделении больницы, их состояние оценивается как стабильное. «Обследованы все контактные лица: дети, педагоги, родители... Привито 22 человека: три медработника, два учителя, 13 детей, четыре человека из домашнего очага, назначена химиопрофилактика, отобраны необходимые лабораторные материалы для исследований»,— рассказали в ведомстве.

По данным СКР, ребенок умер в школе поселка Ярославского Хорольского округа Приморья. Проводится доследственная проверка по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).