Последствия выбросов предприятий Красноярска ученые обнаружили в Иркутске

Ученые географического факультета Иркутского государственного университета установили причину загрязнения атмосферы в Иркутске. Исследователи выявили зависимость превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) диоксида серы в городе от сильных западных и северо-западных ветров в апреле текущего года, сообщила пресс-служба вуза.

В предыдущем месяце на территории города регистрировались превышения среднегодовых ПДК по оксиду и диоксиду азота — от 3 до 5 дней, взвешенным частицам PM — 2,5 и PM 10 — до 20 дней, а также среднесуточных ПДК по диоксиду серы — до 14 дней. По данным ученных, максимальная концентрация ПД пришлась на период усиления ветра, когда с северо-западными и западными потоками происходил перенос воздушных масс с промышленных регионов Красноярского края.

Минимальные концентрации загрязняющих атмосферу веществ пришлись на 24-27 апреля. В эти дни на Приангарье сместились гребень тепла и ливневой дождь, который дал около половины месячной нормы осадков (43%).

