В трех городах России задержаны подозреваемые в призывах к терактам и оправдании атак ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали нескольких граждан в Кингисеппе, Чите и Томске. Их подозрению в оправдании в соцсетях совершенных ВСУ атак БПЛА и терактов. Также задержанные подозреваются в призывах к осуществлению диверсий на объектах транспортной инфраструктуры России.

Возбуждены уголовные дела о публичном оправдании террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Число задержанных и какие-либо подробности о них в российской спецслужбе не привели. Также ФСБ задержала в четырех городах подозреваемых в сборе данных об объектах ОПК и транспорта для терактов.