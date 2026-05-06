В четырех российских городах задержаны подозреваемые в сборе данных для терактов

Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани четверых россиян и одного иностранца. Их подозревают в сборе данных в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемые собирали сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также об участниках спецоперации на Украине для совершения терактов. Их действия координировали через мессенджер Telegram.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подстрекательство на приготовление к теракту), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 272.1 (незаконное использование, хранение и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученные путем неправомерного доступа) УК.