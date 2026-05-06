Подработка в поисках свободных рук

Подработка становится все более популярной как среди соискателей, так и среди работодателей, показывают опросы рекрутеров. Работникам такая форма занятости позволяет повысить доход или попробовать себя в новых профессиях. Компании же на фоне сокращения издержек нуждаются во временной рабочей силе, и так называемый проектный наем обходится им дешевле привлечения постоянных работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большинство (79%) россиян заинтересованы в подработке даже не по своей специальности, следует из опроса 2,5 тыс. респондентов, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и сервисом по поиску подработки рядом с домом «Моя смена». Среди незаинтересованных 9% заявили, что предпочитают концентрироваться на чем-то одном, 5% готовы подрабатывать только по своей специальности.

Из числа открытых к дополнительному труду 87% ожидаемо интересует увеличение дохода.

Однако есть и другие мотивы: 18% называют причиной свободное время, которое хочется потратить с пользой (опрос допускал несколько ответов, поэтому их сумма более 100%). По 17% хотят попробовать себя в новых профессиях или говорят, что такой формат заработка им просто комфортнее, 14% считают подработку возможностью развить новые навыки.

При выборе подработки опрошенных в первую очередь интересуют гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку — главным это назвали 36% респондентов. Также интересуют быстрая выплата денег (29%) и возможность совмещать подработку с другими делами (28%). Близость к дому важна для 27%, возможность работать удаленно — для 18%.

Возраст заметно влияет на готовность выходить за рамки основной специальности.

Среди респондентов в возрасте от 18 до 44 лет показатель практически одинаков и держится на уровне 81–83%. Среди 45–54-летних он ниже — 77%. Наиболее консервативны люди старше 55 лет — только 65% допускают для себя такую возможность.

«Мы видим, что люди становятся более гибкими в своих профессиональных предпочтениях, особенно в сегменте временной занятости. Это важный и набирающий силу тренд. Для многих подработка становится осознанным выбором в пользу свободного графика и разнообразия»,— говорит гендиректор «Моей смены» Николай Гальянов.

О росте интереса к дополнительной занятости свидетельствует и статистика ФНС: в 2025 году число зарегистрированных самозанятых увеличилась на 27%, до 15,4 млн человек. По данным Минтруда, самозанятость — единственный источник дохода только примерно для четверти обладателей такого статуса.

Отдельные предприятия переходят на неполную рабочую неделю, и работники готовы выходить на рынок труда в появившиеся у них свободные часы. По данным ЦБ, в четвертом квартале 2025 года численность сотрудников, работавших в режиме неполного рабочего времени (по инициативе работодателя или по соглашению сторон), а также находящихся в простое, увеличилась примерно до 1,6 млн человек. Это самое высокое значение показателя за весь постпандемийный период (см. “Ъ” от 21 апреля).

Говоря о причинах роста интереса к проектной занятости уже среди работодателей, директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0» Николай Долгов отмечает: несмотря на то что ресурсы компаний ограниченны, бизнес-задачи и KPI никуда не исчезли — проекты нужно запускать и доводить до результата.

«В этих условиях проектный наем становится рабочим инструментом — он позволяет точечно подключать нужные компетенции под конкретные задачи, быстро усиливать команду и ускорять движение проектов. Крупные корпорации с их сложными процессами контрактования, амбициозными задачами трансформации и одновременно экономическими ограничениями стали нуждаться в гибком внешнем ресурсе»,— отмечает эксперт.

Схожую картину описывают и аналитики платформы «Авито Работа».

Работодатели ожидают роста численности персонала во втором квартале текущего года, но гораздо более умеренного, чем годом ранее.

Они реже открывают новые позиции и осторожнее расширяют штат, при этом структурная нехватка специалистов на рынке труда сохраняется. Это, в свою очередь, подталкивает компании чаще выходить на рынок проектной занятости с меньшей стоимостью привлечения специалистов.

Анастасия Мануйлова