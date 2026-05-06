КНДР исключила из конституции упоминание об объединении с Южной Кореей

Северная Корея исключила из своей конституции пункт, гласящий, что республика стремится «к объединению родины». Последняя версия документа была представлена на пресс-конференции в южнокорейском Министерстве объединения, передает AFP.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Это произошло после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем программном выступлении в марте назвал Сеул «самым враждебным государством». Как уточняли в Южной Корее, обновленная конституция была представлена в КНДР в марте. Она также включает новый пункт, содержащий описание территории Северной Кореи: «Это территория, граничащая с Китаем и Россией на севере, и с Республикой Корея на юге». В конституции отмечается, что Северная Корея «категорически не допускает никаких посягательств на свою территорию».

В феврале на съезде Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын в очередной раз исключил любые формы отношений с Сеулом. Он заявил, что «все связи с Южной Кореей полностью разорваны», и назвал Сеул «самым враждебным образованием». В апреле первый замминистра иностранных дел КНДР Чан Кум Чхоль подтвердил, что Южная Корея всегда будет оставаться «самым враждебным государством» для Пхеньяна, и высмеял южнокорейские власти за надежды на потепление отношений между двумя странами.

