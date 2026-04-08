Северная Корея не оставляет Южной ни малейших сомнений

Утром 8 апреля КНДР осуществила второй за последние два дня запуск баллистических ракет. Для соседней Южной Кореи это стало не столько угрозой с точки зрения национальной безопасности, сколько знаком того, что даже минимального примирения, на которое в Сеуле только было понадеялись, Пхеньян для себя не допускает.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

По оценкам Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, баллистические ракеты малой дальности были запущены из района Вонсан на севере КНДР около 8:50 утра (2:50 по Москве) 8 апреля и пролетели около 240 км. Это стало четвертым запуском баллистических ракет Северной Кореей в этом году и вторым за неделю — во вторник Южная Корея зафиксировала запуск неопознанного объекта с территории КНДР в сторону Японского моря. Предположительно это также была баллистическая ракета, запуск которой не удался,— объект исчез с радаров южнокорейских военных после того, как на начальной стадии запуска продемонстрировал аномальное развитие.

Ракетные испытания Пхеньяна совпали по времени с очередной словесной перепалкой представителей Севера и Юга Корейского полуострова. Точнее, ее устроила северокорейская сторона.

Вечером 7 апреля первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чан Кум Чхоль заявил, что Южная Корея всегда будет оставаться «самым враждебным государством» для Пхеньяна, и высмеял южнокорейские власти за надежды на потепление отношений между двумя странами.

Надежда, хоть и робкая, на восстановление давно затихшего диалога Сеула и Пхеньяна появилась у южнокорейской стороны после заявления заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чен. 7 апреля вечером, комментируя высказанные президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном сожаления по поводу недавнего запуска дронов по территории КНДР, она назвала это «обнадеживающим и мудрым» шагом. «То, что президент лично выразил чувство сожаления и отметил меры по предотвращению повторения этого, наше правительство расценивает как весьма обнадеживающее и мудрое поведение для него самого»,— отметила она. Но тут же повторила угрозу ответных мер, если подобные полеты повторятся.

Южнокорейские официальные лица предпочли, однако, сфокусироваться на первой части ее слов, назвав заявление Ким Ё Чен значимым прогрессом в отношениях.

И вот тут Пхеньян решил вновь расставить все точки над i, чтобы развеять все иллюзии Сеула. Как заявил упомянутый северокорейский дипломат, заявление Ким Ё Чен было задумано как предупреждение, и в Южной Корее правят «поразительные для всего мира глупцы», предающиеся самообману по поводу ее недавнего заявления. И далее напомнил о словах Ким Ё Чен, назвавшей южнокорейцев «собаками, пораженными чесоткой, которые слепо лают в такт соседним собакам» (этого недипломатичного сравнения Сеул удостоился за недавнее соавторство резолюции ООН по правам человека о нарушениях прав человека в КНДР).

Ставший президентом Республики Корея летом 2025 года Ли Чжэ Мён, представляющий Демократическую партию, традиционно более лояльно настроенную к Северу, с самого начала последовательно пытался вернуть отношения Сеула и Пхеньяна в русло нормализации. Ради этого он велел свернуть практику запуска с Юга на Север воздушных шаров с пропагандистскими листовками и демонтировать на границе двух Корей громкоговорители, ведущие подрывную пропаганду на КНДР, распорядился восстановить некоторые ранее расторгнутые межкорейские договоренности и ни разу не допустил каких-либо резких высказываний в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. Кроме того,

Ли Чжэ Мён активно призывал международное сообщество содействовать межкорейскому примирению.

На прошлой неделе, в частности, когда в Сеуле находилась делегация комитета по иностранным делам Европейского парламента, правительство Южной Кореи обратилось к Евросоюзу с просьбой выступить в качестве посредника в переговорах с Пхеньяном.

В КНДР между тем все примирительные жесты Сеула решительно отвергали. В конце февраля в ходе проводимого раз в пятилетку съезда Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын в очередной раз исключил любые формы отношений с Сеулом, заявив делегатам, что «все связи с Южной Кореей полностью разорваны», и назвал Сеул «самым враждебным образованием».

При этом в КНДР не исключают возможность диалога с США, но при условии отказа Вашингтона от «политики конфронтации» и требования денуклеаризации, а также признания за Северной Кореей статуса ядерной державы.

Наталия Портякова