Петербуржца в Нижем Тагиле отправили в колонию за хищение 320 млн с оборонзаказа

Вступил в силу приговор петербуржцу Андрею Виноградову, осужденному Ленинским районным судом Нижнего Тагила за хищение почти 320 млн руб. с оборонного заказа, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По данным Telegram-канала «Антитеррор Урал», он является бывшим советником тагильского ООО «СК-Электро».

Андрей Виноградов был признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В декабре прошлого года ему назначили наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима. Суд также взыскал с него в пользу государства сумму ущерба. Приговор был обжалован самим осужденным, его адвокатом и прокурором, однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

По данным следствия, с марта по май 2020 года Виноградов, используя обширные связи в оборонно-промышленном комплексе, создал и возглавил организованную преступную группу. В ее состав он вовлек директора коммерческого предприятия. Они объединились для хищения денег по госконтракту, которые были выделены Минобороны РФ на строительство объекта в Приморском крае. Группа получила аванс — деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций и третьих лиц, не связанных с выполнением контракта. Часть средств тратилась на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов для маскировки преступления.

Ирина Пичурина