В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о хищении 320 млн рублей с оборонзаказа

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу о хищении почти 320 млн руб. с оборонного заказа, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Суд установил, что с марта по май 2020 года Виноградов, используя обширные связи в оборонно-промышленном комплексе, создал и возглавил организованную преступную группу. В ее состав он вовлек директора коммерческого предприятия. Они объединились для хищения денег по госконтракту, которые были выделены Минобороны РФ на строительство объекта в Приморском крае. Группа получила аванс — деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных фирм и третьих лиц. Часть средств тратилась на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов для маскировки преступления.

Андрею Виноградову назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима. Суд также взыскал с него в пользу государства сумму ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ирина Пичурина