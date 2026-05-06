Площадь лесных пожаров в Туве превысила 2,6 тыс. гектаров

Более чем на 800 га увеличилась площадь лесных пожаров в Республике Тыва за минувшие сутки. На данный момент в регионе зафиксировано семь возгораний на общей площади свыше 2,6 тыс. га, сообщает ГУ МЧС республики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в устранении пожаров задействован вертолет Ми-8 и два самолета Ан-2, а также 483 человека и 57 единиц техники. Самое крупное возгорание устраняется в Тандинском районе региона.

По данным Среднесибирского УГМС, в Туве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Днем 6 мая в регионе прогнозируется потепление до +20 градусов.

Как писал «Ъ-Сибирь», на территории Республики Тыва был введен режим ЧС регионального значения в связи с лесными пожарами.

Александра Стрелкова

