Третий ракетный эсминец США вошел в Персидский залив

Ракетный эсминец США USS Rafael Peralta вошел в акваторию Персидского залива, сообщает CBS News. Он стал третьим по счету эсминцем в регионе — там уже находятся эсминцы USS Truxtun и USS Mason в рамках миссии «Свобода».

Корабли сосредоточены к западу от Ормузского пролива, отмечает CBS News. По данным официальных лиц, эсминцы являются частью эшелонированной системы обороны, включающей авиацию и средства ПВО, для защиты коммерческого судоходства.

В понедельник USS Truxtun и USS Mason стали целью атаки иранских дронов и катеров. По данным Пентагона, корабли не были повреждены.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Свобода» по сопровождению торговых судов. О начале операции американский президент сообщил 3 мая.