Во Владивостоке мошенники убедили жителя Хабаровска взломать сейф с деньгами

Полиция Владивостока задержала 21-летнего жителя Хабаровска при попытке взломать сейф, в котором находились драгоценности и деньги. Молодой человек оказал сопротивлении и несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу.

В сообщении управления МВД по Владивостоку написано, что молодой человек действовал по заданию мошенников, которые сумели выстроить многоходовую схему хищения. С задержанным вышли на телефонную связь фейковые сотрудники спецслужб и сообщили, что с его счета переведены деньги вооруженным силам Украины и теперь тот фигурант дела о терроризме. Для смягчения вины молодой человек согласился на предложение мошенников о сотрудничестве.

Молодому человеку перевели деньги на авиабилет во Владивосток. Он также купил кувалду, болгарку и лом. Фигуранту дела сообщили адрес квартиры, в которой надо было взломать сейф. В нем, по словам мошенников, хранились доказательства противоправной деятельности подозреваемого в преступлении.

Ключ от квартиры хабаровчанин получил от 16-летней девушки, которая также стала жертвой мошенников. Дочь хозяина квартиры поверила, что помогает спецслужбам в проведении тайной операции. Сотрудников полиции вызвала мать девушки, которая, вернувшись домой, услышала шум работающей болгарки и увидела чужие ботинки в прихожей.

Алексей Чернышев, Владивосток