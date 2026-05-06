Захарова: Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, американская сторона сейчас полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат»,— сказала госпожа Захарова в беседе с «РИА Новости».

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате поставлен на паузу, так как у США «много других дел».

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но был отменен из-за военной операции США в Иране.