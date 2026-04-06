Кремль: пока США, России и Украине трудно собраться для переговоров

Переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате пока на паузе, поскольку у США «много других дел», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что украинская и российская стороны продолжают двусторонние контакты с американскими коллегами.

«У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Вместе с тем украинцы продолжают свой разговор с американцами. Мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами»,— добавил он.

На вопрос о том, может ли визит спецпосланника президента США Стива Уитккофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Киев оживить переговорный процесс, он ответил: «Доподлинно нам неизвестно о том, что он (визит) планируется».

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на время боевых действий в Иране США согласились проводить переговоры только на территории Штатов, но Россия, по его утверждению, не согласилась на этот вариант. Дмитрий Песков говорил, что Кремль надеется на скорое продолжение переговоров.

