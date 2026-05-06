Рубио: США введут вторичные санкции против КНР за обход рестрикций против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил КНР введением вторичных санкций в случае игнорирования рестрикций, направленных против Ирана.

«У нас есть определенные варианты. Если (Китай. — “Ъ”) игнорирует наши санкции, то столкнется с вторичными санкциями. Мне сегодня нечего объявить на этот счет, но мы не делаем эти вещи в символических целях»,— сказал господин Рубио (цитата по Associated Press).

2 мая Министерство коммерции Китая запретило соблюдать американские санкции против пяти китайских нефтяных компаний в рамках закона о противодействии неоправданному применению иностранного законодательства, принятого в 2021 году. США обвинили компании в покупке иранской нефти.

Кроме того, в конце апреля США обвинили в закупках нефти из Ирана нефтеперерабатывающую компанию Hengli Petrochemical. Компания отрицает обвинения в торговых сделках с иранской стороной.