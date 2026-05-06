МИД Ирана предупредил о последствиях размещения военных баз США в ОАЭ

МИД Ирана предупредил о серьезных последствиях продолжения размещения американских военных баз на территории ОАЭ. Ведомство также обвинило власти Эмиратов в «подрывных действиях».

«Мы осуждаем подрывные действия властей в Абу-Даби, их сговор с враждебными сторонами и продолжающееся размещение ими военных баз… Предупреждаем о серьезных последствиях этой ситуации для безопасности и стабильности региона»,— сообщил МИД Ирана в Telegram.

Во время операции США и Израиля против Ирана американские военные базы в странах Персидского залива неоднократно подвергались ударам. МИД Ирана в своем заявлении отверг запуск ракет и беспилотников в направлении ОАЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Ормузе назревает шторм».