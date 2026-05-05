Пара в колонию

Заволжский райсуд Ульяновска приговорил экс-руководителя городской клинической больницы Екатерину Яшнову и депутата Сергея Потапова к девяти и восьми с половинной годам соответственно. В ходе слушаний было установлено, что бывший директор медучреждения и парламентарий за взятки и откаты обеспечивали местным предпринимателям контракты по транспортному обеспечению больницы. Сергей Потапов свою вину признал, но настаивает на переквалификации обвинения со взятки на мошенничество. Деньги, которые он передавал Екатерине Яшновой, он называет не взятками, а «подарками любимой женщине». Сама Яшнова также не согласна с решением суда и настаивает на том, что в коррупционных схемах не участвовала и закон не нарушала.

Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор экс-депутату Октябрьского сельского поселения от КПРФ (Чердаклинский район Ульяновской области) Сергею Потапову и бывшей исполняющей обязанности директора Ульяновской городской клинической больницы (ГУЗ ЦГКБ) Екатерине Яшновой, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере. Екатерина Яшнова также признана виновной в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. О приговоре сообщили СУ СКР и прокуратура Ульяновской области.

Как сообщают ведомства, в ходе судебного следствия было установлено, что 41-летняя Екатерина Яшнова и 46-летний индивидуальный предприниматель Сергей Потапов получали взятки от представителей ряда компаний за содействие в заключении контрактов на автотранспортное обслуживание ЦГКБ. Как следует из обвинительного заключения, эта пара, «находясь в близких личных отношениях», «создали устойчивую преступную группу» с целью систематического получения взяток от субъектов бизнеса, которым обеспечивали договоры с медучреждением. По версии следствия, обвиняемые распределили роли: Сергей Потапов подбирал предпринимателей, согласных платить взятки в размере 20% от суммы договоров с больницей, а Екатерина Яшнова, руководящая хозяйственной деятельностью ЦГКБ (в том числе — сферой закупок), обеспечивала заключение контрактов. Следствие отмечало, что при организации торгов создавались условия, при которых другим компаниям было невыгодно участие, что обеспечивало в итоге заключение контракта с нужной компанией. Так, к примеру, в августе 2024 года был подписан контракт на 5,5 млн руб. с ООО «Элитпремиумплюс» на транспортное обслуживание ЦГКБ (14 легковых автомобилей). В другом случае «с целью применения неконкурентных процедур» стал единый лот стоимостью свыше 25 млн руб. Его подсудимые раздробили на 49 контрактов, стоимость которых не превышала 600 тыс. руб., что также позволило уйти от конкурса и заключать соглашения напрямую с «нужной» организацией.

Договоры заключались в интересах ООО «Элитпремиумплюс» и ООО «Данко», от лица которых выступал ульяновский бизнесмен Андрей Абаимов (фактический владелец «Элитпремиумплюс»). Также выгодоприобретателем преступной схемы являлась владелец ООО «Элиттрансгрупп» Анжела Завацкая. В общей сложности бизнесмены отдали Сергею Потапову и Екатерине Яшновой 1,459 млн руб. наличными. Еще 615 тыс. руб. были перечислены на счета депутата, который, отмечает следствие, далее передавал долю своей возлюбленной. Всего в рамках такого сотрудничества с предпринимателями с ноября 2023-го по март 2025 года криминальная парочка получила 2,065 млн руб.

Кроме того, как отмечается в обвинительном заключении, в период с ноября 2023 года по январь 2025 года Екатерина Яшнова, превысив свои должностные полномочия, «создала условия для систематического заключения контрактов» на поставку мебели с ИП Екатериной Ивановой и ИП Андреем Ивановым. Общая сумма этих сделок, составлявшая 12 млн руб., была разбита на 26 контрактов стоимостью ниже 600 тыс. руб., что также позволило обойти конкурентные процедуры.

Сергей Потапов, по данным ТИК Чердаклинского района, был выдвинут в депутаты совета Октябрьского сельского поселения региональным отделением КПРФ и избран в депутаты в сентябре 2023 г. Является индивидуальным предпринимателем, по данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности — похоронные услуги. Впрочем, в обкоме КПРФ от своего однопартийца открестились, сообщив, что Сергей Потапов не является членом партии, и они близко с ним не знакомы, чтобы как-то его охарактеризовать.

Сергей Потапов в суде свою вину признал, но заявил, что он не передавал взятки Екатерине Яшновой — это, по его словам, были его подарки, потому что он любит «эту женщину». Адвокат Сергея Потапова Исхак Набиуллин в суде настаивал на переквалификации обвинения в отношении своего подзащитного с получения взятки на «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), поскольку тот не является должностным лицом. Суд это ходатайство не удовлетворил.

Екатерина Яшнова вообще не считает себя виновной. На этапе следствия от дачи показаний она отказывалась, но во время судебных слушаний заявила, что никаких взяток не получала и добросовестно исполняла свои обязанности.

В итоге суд согласился с позицией обвинения и приговорил Екатерину Яшнову к девяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 10,325 млн руб. и запретом на 10 лет занимать руководящие должности в сфере закупок. Сергей Потапов получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и такой же штраф, как и Екатерина Яшнова.

К реальным срокам заключения приговорены и взяткодатели. В отношении них Заволжский райсуд вынес приговор днем позже, 5 мая. Анжела Завацкая за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) была приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,130 млн руб. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Андрей Абаимов за дачу взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ) получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 10,325 млн руб.

Адвокаты Екатерины Яшновой и Сергея Потапова сказали «Ъ», что после изучения полного текста приговора намерены направить апелляционные жалобы.

Сама ЦГКБ, похоже, становится «проклятым местом» для чиновников от здравоохранения. В мае 2024 года главврач больницы Павел Фирсов был обвинен в получении от местного фермера Марата Санатуллова взятки в виде 42 кг мяса за возможность разместить на территории медучреждения торговую точку. Кроме того, в дальнейшем фермер планировал передать главврачу еще 100 тыс. руб. В прошлом году суд приговорил Павла Фирсова к штрафу в размере 300 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в системе здравоохранения сроком на два года. Приговор устоял в апелляционной и кассационной инстанциях. В апреле 2025 года по итогам прокурорской проверки в отношении бывшего главврача ЦГКБ было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту превышения должностных полномочий, повлекшего грубое нарушение прав субъекта предпринимательства (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как сообщала прокуратура, Павел Фирсов, занимая пост главврача ЦГКБ, в марте 2022 года заключил контракт на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию больницы с самарской компанией ТЛК «СимТрэк», а затем потребовал заменить один из автомобилей на машину более высокого класса, заявив, что иначе не подпишет акты выполненных работ. Это привело к дополнительным расходам компании, в то время как главврач использовал автомобиль в том числе и в личных целях. Расследование этого дела продолжается.

Сергей Титов, Ульяновск