Новое правительство Болгарии сформируют 8 мая

Парламент Болгарии проголосует за формирование нового правительства 8 мая. Об этом заявила президент страны Илияна Йотова по итогам консультаций с представленными в парламенте политическими объединениями, передает ТАСС.

По словам президента, она вручит мандат на формирование нового правительства страны кандидату на пост премьер-министра 7 мая в 17:00 мск. Илияна Йотова поблагодарила участников консультаций и отметила, что встречи со всеми парламентскими партиями прошли конструктивно.

«Надеюсь, что Народное собрание на следующей неделе начнет работу на быстрых оборотах. Самый важный приоритет — бюджет, который должен разорвать инфляционную спираль и помочь самым уязвимым слоям населения», — заявила госпожа Йотова. В качестве второго приоритета она назвала реформу судебной системы.

В конце апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Победу одержала партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента страны Румена Радева. В парламенте ее будут представлять 144 из 240 депутатов. Господин Радев занимал пост президента Болгарии с января 2017 года и до нынешних выборов. Политик призывал не оказывать военную помощь Украине, не поддержал санкции против России и был против вступления Болгарии в еврозону.