Болгарский ЦИК официально подтвердил победу «Прогрессивной Болгарии» на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии подвела официальные итоги досрочных выборов в парламент. Об этом сообщила председатель ведомства Камелия Нейкова на заседании, передает ТАСС.

По окончательным данным, за «Прогрессивную Болгарию» бывшего президента страны Румена Радева проголосовали 1 444 924 избирателя — 44% от общего числа. В парламенте 52-го созыва партию представят 144 человека. Всего в Народном собрании Болгарии 240 мест.

О победе «Прогрессивной Болгарии» на парламентских выборах стало известно 20 апреля. Тогда, по данным ЦИК, она набирала 44%. Явка избирателей превысила 46%. Досрочные выборы провели из-за отставки правительства после массовых протестов.

Глава победившей партии Румен Радев занимал пост президента Болгарии с января 2017 года и до нынешних выборов. Политик призывал не оказывать военную помощь Украине, не поддержал санкции против России и был против вступления Болгарии в еврозону.