«ЕР» научила депутатов отвечать на вопрос о принуждении бюджетников

«Единая Россия» составила буклет для депутатов, агитаторов и сторонников «Дюжина жестких вопросов к ЕР». В нем составители предлагают варианты, как отвечать на критику в адрес решений партии. С содержанием материала ознакомился «Ъ».

Один из возможных вопросов: «Почему ЕР побеждает за счет админресурса, почему директора и главврачи заставляют голосовать бюджетников?» На это партийцам рекомендуют привести аргументы в пользу того, что победить за счет админресурса в принципе невозможно, ведь галочку в бюллетене «вы ставите сами».

Бюджетники — не «послушный строй», подчеркивают авторы. Там, «где начальники проявляют ретивость», риски для партии возрастают кратно, отмечают они, поскольку «нормальный человек из-за давления начинает действовать "назло"». «Все кампании, где проигрывала партия, а такое, что скрывать, иногда было за последние пять лет, проиграли в том числе из-за давления на избирателей»,— отмечается в буклете.

