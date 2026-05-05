Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, следовавших в Москву

Нижегородский аэропорт Чкалов принял 15 рейсов, следовавших в Москву. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Сегодня из-за атак беспилотников аэропорты Шереметьево и Внуково работали с ограничениями.

Пассажиры рейсов ожидают на бортах самолетов или в терминале, им выдаются еда и напитки. Представители авиакомпаний при необходимости оказывают пассажирам поддержку, сообщили в пресс-службе.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. В терминале есть питьевые фонтанчики. По словам представителей воздушной гавани, при необходимости пассажиры смогут получить пуфы и матрасы. Пресс-служба призвала граждан следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло.

Сегодня на подлете к Москве сбили 19 беспилотников. Об уничтожении первого мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 0:48 мск. Аэропорты Шереметьево и Внуково принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Из-за ограничений «Аэрофлот» был вынужден отменить и перенести некоторые рейсы. К настоящему моменту все ограничения сняты.