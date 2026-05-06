Выплаты топ-менеджерам крупных застройщиков в 2025 году сократились почти на 30%

Суммарное вознаграждение руководящего персонала девяти российских девелоперов, отчитывающихся по МСФО, в прошлом году уменьшилось на 29,3% по сравнению с 2024-м и составило 10,4 млрд руб. Это следует из подсчетов «Ъ» на основе данных компаний. Эксперты связывают снижение с общим охлаждением рынка, высокой ключевой ставкой и ужесточением условий проектного финансирования, что заставило застройщиков жестче контролировать затраты.

Сильнее всего выплаты руководству сократила ГК ЛСР — на 75,5%, до 1,5 млрд руб. «Брусника» урезала их на 29,2% (до 560 млн руб.), «Пионер» — на 22,3% (до 233 млн руб.), «Самолет» — на 19,6% (до 1,2 млрд руб.). В компаниях объясняют это изменением систем мотивации, привязкой бонусов к долгосрочной результативности и участием менеджеров в капитале.

В то же время некоторые девелоперы, напротив, увеличили выплаты: ГК ПИК — на 15,7% (до 4,1 млрд руб.), а ГК «Инград» — почти вдвое (до 428 млн руб.). Однако эксперты предупреждают, что это может быть связано с внутренними реорганизациями, а не рыночными трендами. Прогноз на 2026 год остается сдержанным: предпосылок для резкого роста рынка жилья нет, а ставки по-прежнему высоки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лауреаты недоплаченных премий».