Поджоги по заданию

Суровое наказание — 27 лет и 6 месяцев лишения свободы — потребовал в военном суде прокурор для гражданина Украины и России Дмитрия Балога. По данным обвинения, подсудимый по заданию кураторов из запрещенных террористических организаций в 2023–2024 годах поджигал в Подмосковье релейные шкафы, техническое оборудование крупнейших сотовых операторов и служебный транспорт правоохранителей. Сам он сначала вину признал, а в суде отказался от прежних показаний, заявив, что они были даны под давлением.

Во 2-м Западном военном суде после полугодичных слушаний прошли прения сторон по делу Дмитрия Балога. Гособвинитель в своей речи напомнил, что подсудимый является уроженцем Николаевской области Украины, где с 2005 по 2007 год служил в погранвойсках. Затем он занимался фермерством и какое-то время жил в Одессе, где у него была первая семья и родилась дочь. В феврале 2014 года перебрался в Россию и зарегистрировался в Магаданской области, позже получил российское гражданство. Когда женился второй раз, перебрался к супруге в подмосковное Домодедово, где у него родилась еще одна дочь.

В свое время он работал в логистической компании и был задержан с грузом контрафактного спирта, за что получил полтора года условно. После начала СВО Дмитрий Балог, по данным следствия, решил поработать на противника. Гособвинитель особо отметил, что подсудимый сам вошел через интернет во взаимодействие с представителями признанных в России запрещенными и террористическими организаций, в частности «Легиона “Свобода России”». Он даже отправил туда свои анкетные данные с заявлением о зачислении в организацию. В ответ ему предложили совершать диверсии на объектах транспорта и связи в Домодедовском районе Московской области.

Всего, по данным следствия, подсудимый совершил четыре диверсии и один теракт.

В мае 2023 года он поджег релейные шкафы на железной дороге у Белых Столбов, причинив РЖД ущерб в размере более 300 тыс. руб. В июне того же года он сжег в Домодедово техоборудование операторов связи «МегаФон», МТС и Tele2 (ущерб составил 3 млн руб.). Затем в июле подпалил три служебных автобуса на территории Института повышения квалификации сотрудников МВД России (ущерб равен 13 млн руб.).

А в начале февраля 2024 года фигуранту не понравилась частная Kia, на заднем стекле которой был приклеен знак Z. Балог поджег машину (ущерб составил 480 тыс. руб.), на чем и попался — правоохранители отследили фигуранта по видеокамерам, и 18 февраля 2024 года он был задержан.

В ходе расследования была установлена причастность фигуранта и к предыдущим поджогам, после чего к расследованию подключились сотрудники ФСБ. По итогам следствия Дмитрию Балогу предъявили обвинение по ст. 281.3, 205.4, 281, 205 и 275 УК РФ (организация диверсионного сообщества, финансирование терроризма, диверсия, теракт и госизмена).

Прокурор отметил, что вина Дмитрия Балога подтверждается в том числе его собственными признаниями, оформленными в явке с повинной вскоре после задержания, а также видеозаписями с выездов на места преступлений.

Кроме того, перемещения фигуранта в дни диверсий подтверждаются результатами биллинга его телефона и перепиской злоумышленника в мессенджерах. Из нее, кстати, стало известно, что в ходе подготовки и совершения диверсий Балогу приходилось тратить немалые средства и он постоянно жаловался кураторам, что их ему не хватает. При этом просил, чтобы ему перечислили как минимум 3 млн рублей, поскольку ему надо содержать семью. Сам же он фактически перестал работать водителем, посвящая все время поиску новых объектов для диверсий и подготовке к ним.

Балог написал даже известному украинскому политику и блогеру Алексею Арестовичу, предложив наладить совместное производство видеороликов, но тот его проигнорировал.

В итоге прокурор попросил суд признать подсудимого виновным по всем статьям и с учетом ранее не отбытого срока приговорить к 27 годам и 6 месяцам колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

Сам Балог в суде заявлял, что оговорил себя под давлением и на него списали все нераскрытые «висяки», к которым он не имеет никакого отношения. Правда, он так и не смог при этом объяснить, почему у него при обысках были найдены многочисленные запалы и самодельные взрывные устройства.

Оглашение приговора суд назначил на 19 мая.

Алексей Соковнин