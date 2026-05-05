Кредиторы расстаются с залогом

Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых автомобилей у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций, после того как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости».

В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тыс. руб., что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным «Дом.РФ», в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтвердил директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин:

«В первом квартале произошел кратный рост спроса на такие активы: высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметная динамика зафиксирована в сегменте автомобилей. В недвижимости она также положительная, но менее выражена.

В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. Это связано с наличием обременений и часто — с отсутствием ремонта. По разным оценкам, дисконт может составлять от 5-6% до 15-20%. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%, то есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, то часто решает сопутствующие проблемы: выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ, то есть проводит предпродажную подготовку».

Банки остаются в выигрыше дважды: проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объяснил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков:

«По самим параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что банки реализуют имущество. Есть дисконт к текущим рыночным ценам, кредитная организация экономит на коллекторских услугах и возможных издержках. То есть это достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент: надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении его наличие у тех же самых "физиков", возможность его использовать вполне интересна и одним, и другим».

С апреля 2026-го стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчета показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, то банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Из-за этого перекредитовываться стало сложнее, и растет число потенциальных банкротов, пояснил руководитель коллекторского агентства ЮСВ Александр Ермолаев:

«Этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого у залоговых авто и недвижимости немножко разные.

Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом важно понимать, что если раньше машина со временем стремительно дешевела, то сейчас тренд уже изменился. Почему, допустим, банки прежде шли на такое менее охотно? Потому что после того, как реализовывался залог, долг не закрывался, проблема не была урегулирована полностью. Сейчас кредиты удается закрыть полностью, все стало интереснее. Так, был тренд на IT-ипотеки и программы с господдержкой. Квартиры часто приобретались с их помощью.

По своим портфелям мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Допускаю, что будет еще небольшой рост, но затем объемы стабилизируются. Напомню, что объемы в сфере автокредитования и ипотеки сильно не росли в последние годы. Так что просто сейчас какой-то отложенный спрос случился, повод для реализации».

В последние четыре года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.

Станислав Крючков