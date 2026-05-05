В Чебоксарах госпитализированы 11 пострадавших при ударах БПЛА

11 пострадавших при ударах БПЛА по Чебоксарам находятся на стационарном лечении в городских больницах. Трое из них — в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По словам господина Кузнецова, для лечения пострадавших организованы «телемедицинские консультации» со специалистами из федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. По данным СКР, украинская армия ударила по городу с помощью крылатых ракет и восьми беспилотников. Губернатор Чувашии Олег Николаев сообщал о 32 пострадавших и двух погибших. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов заявил, что при налете БПЛА ранения получили 34 человека, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК).