В Петербурге запретят пронос воды и пауэрбанков на «Бессмертный полк»

В Санкт-Петербурге участникам акции «Бессмертный полк» запретят проносить воду, алкоголь, еду, пауэрбанки и флаги иностранных государств. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В этот день будут задействованы беспрецедентные меры и силы в нашем городе, которые только могут быть»,— заявил господин Равин.

По словам Равина, 9 мая в центре Петербурга введут масштабные ограничения движения, а вход на часть станций метро временно закроют.

Как сообщил руководитель штаба регионального отделения движения Кирилл Смирнов, власти рассчитывают, что в шествии примут участие около 1,1 млн человек. Акция стартует 9 мая в 12:30 мск.

