Молодежный «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на матч Кубка Харламова

«Спартак» не смог вылететь из Москвы в Екатеринбург, где должен состояться шестой матч полуфинальной серии play-off Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против местного «Авто». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее во всех столичных аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. «Наша команда провела много часов в аэропорту в ожидании разрешения ситуации. О сложившейся ситуации ХК ''Спартак'' оперативно оповестил руководство МХЛ»,— сказано в заявлении клуба.

«Спартак» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:2. Шестой матч противостояния запланирован на 6 мая.

Московский клуб является действующим чемпионом МХЛ. В прошлом сезоне «Спартак» обыграл в финале «СКА-1946» и завоевал второй в своей истории Кубок Харламова.

Таисия Орлова