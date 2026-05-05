В России в первом квартале 2026 года на 36% выросло число нелегальных кредиторов

Число выявленных нелегальных кредиторов в России в первом квартале 2026-го увеличилось на 36% и достигло 472. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. За это время выявили 1,4 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности — на 9% больше по сравнению с последним кварталом прошлого года.

По данным регулятора, самая частая нелегальная кредитная схема — займы в криптовалюте. За первый квартал Центробанк получил почти 200 обращений граждан об интернет-порталах, предлагающих криптозаймы. Всего на блокировку было направлено более 1,3 тыс. интернет-ресурсов. Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, уточнил регулятор.

На 7% возросло число выявленных псевдоинвестиционных проектов — их общее число составило 656. Из них 454 пришлись на финансовые пирамиды. Чаще всего мошенники предлагали инвестировать в инструменты криптовалютного рынка и получить быстрый доход от ИИ-разработок. За первый квартал Центробанк отправил на блокировку более 3,6 тыс. таких ресурсов, рассказали в пресс-службе.

При этом за первые три месяца 2026-го регулятор выявил на 19% меньше нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. В основном это нелегальные форекс-дилеры и брокеры, пояснили в Банке России.