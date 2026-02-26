Завод «Воронежский трансформатор» потерял треть прибыли в 2025 году

По итогам 2025 года ООО «Воронежский трансформатор» (бывшее предприятие немецкого холдинга Siemens Energy, сейчас принадлежит «Интер РАО») получило чистую прибыль в 1,04 млрд руб., что на 30,9% меньше, чем в 2024-м (1,51 млрд руб.). Выручка компании выросла с 7,55 млрд до 9,01 млрд руб. (+19,3%). Это следует из финпоказателей предприятия, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж увеличилась с 5,36 млрд до 6,2 млрд руб. (+15,7%), прибыль от продаж — с 1,73 млрд до 2,18 млрд руб. (+26,2%). Коммерческие расходы выросли с 215,5 млн до 320,7 млн руб. (+48,9%), управленческие — с 242,5 млн до 306,1 млн руб. (+26,3%).

компании выросла с 1,59 млрд руб. на 31 декабря 2024 года до 1,64 млрд руб. на 31 декабря 2025-го (+3,1%). Кредиторская задолженность при этом снизилась с 2,93 млрд до 1,92 млрд руб. за тот же период (–34,5%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Воронежский трансформатор» (до 2022 года ООО «Сименс энергетика трансформаторы») зарегистрировано в индустриальном парке Масловский в Новоусманском районе Воронежской области в 2009 году. Основной вид деятельности — производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Уставный капитал — 170,5 млн руб. 100% долей принадлежат зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды) фирме RAO Intertech B.V. Генеральный директор — Игорь Иванов.

До октября 2022 года владельцем ООО выступал немецкий холдинг Siemens Energy через зарегистрированное в Мюнхене (Германия) Siemens Energy Global GmbH & Co. KG. Затем предприятие ушедшего из РФ Siemens выкупила нидерландская структура российского ПАО «Интер РАО».

