Продажи Ferrari оказались лучше прогнозов, несмотря на ближневосточный конфликт

Выручка Ferrari по итогам первого квартала года составила €1,85 млрд, что на 3% больше прошлогоднего результата и выше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG, которые прогнозировали выручку в €1,81 млрд. В пересчете на акцию выручка также оказалась выше прогнозов аналитиков — €2,33 по сравнению с ожидавшимися €2,27.

Ferrari сообщила, что за первый квартал поставила клиентам 3436 автомобилей — столько же, как и годом ранее. В компании отметили: «Общий объем поставок не пострадал от боевых действий на Ближнем Востоке. Мы воспользовались гибкостью географического распределения, перенеся некоторые поставки в другие регионы на более ранний срок».

В конце марта СМИ сообщали, что из-за войны в Иране Ferrari начала доставлять самолетами свои суперкары, собранные для состоятельных заказчиков на Ближнем Востоке.

Евгений Хвостик