Ferrari перешла на воздушную доставку машин ближневосточным клиентам

Итальянский производитель автомобилей Ferrari начал доставлять самолетами собранные под заказчиков на Ближнем Востоке суперкары. Как пишет Financial Times (FT), Ferrari пытается решить проблему снижения спроса на одном из самых прибыльных для себя рынков.

На прошлой неделе Ferrari приостановила поставки по морю в страны Персидского залива в связи с ограничением прохода по Ормузскому проливу из-за войны на Ближнем Востоке. Как отмечает FT, до начала войны доставка суперкаров самолетами обходилась клиентам примерно в три раза дороже, чем морским путем. Теперь, по оценкам руководителей логистических и автомобильных компаний, доставка по воздуху может стать в четыре-пять раз дороже, чем по морю.

По данным логистической информационной службы Freightos, с начала конфликта в регионе средняя стоимость авиаперевозки 1 кг груза из Европы на Ближний Восток выросла примерно на 66% и составила $2,96. Для авиаперевозки автомобиля класса люкс цена будет еще выше.

Другой производитель премиальных автомобилей, Bentley, заявил, что пока использует имеющиеся запасы в регионе для выполнения заказов и не осуществляет авиадоставку. В Rolls-Royce заявили, что делают «все возможное», чтобы удовлетворить спрос клиентов, однако подробностей не сообщили.

