Из свежей почты

Артем Каменский, 14 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 260 398 руб.

При рождении сын сам не задышал, в его крови обнаружили вирусную инфекцию. Из-за спастики ноги малыша были туго скрещены, кулачки стиснуты. Тонус мышц удалось снизить, но добавились судорожные приступы, и Артем почти перестал развиваться. С четырех лет при поддержке Русфонда сына лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), его состояние понемногу улучшается. Артем понимает речь, но произносит только отдельные слова и фразы, ходит неуверенно, мелкая моторика нарушена. Необходим очередной курс в ИМТ, но оплатить его мы не в силах. Зоя Каменская, Москва

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы продолжим лечение, чтобы снизить спастику, улучшить координацию и опору на ноги, развить мелкую моторику и речь».

Максим Маланчук, 13 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, сужение челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 151 510 руб.

Внимание! Цена лечения 532 510 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 31 тыс. руб.

Я бабушка и опекун Максима, его мама лишена родительских прав. Внук родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Перенес несколько операций: ему зашили губу, закрыли расщелину нёба, сделали пластику альвеолярного отростка. Но из-за сужения челюстей прикус нарушен, зубы растут неровно, не смыкаются, нормально откусывать и жевать у Максима не получается. Помочь взялись московские ортодонты, проводимое лечение также подготовит ко второй операции на альвеолярном отростке. Но это дорого, оплату нам не потянуть. Ольга Маланчук, Владимирская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Максиму необходимо ортодонтическое лечение обеих челюстей с помощью несъемной техники. Надо выровнять зубные ряды, верхний ряд расширить, исправить прикус и создать окклюзионные контакты».

Маша Козак, 5 лет, двусторонняя тугоухость, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 134 890 руб.

Внимание! Цена реабилитации 373 890 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 39 тыс. руб.

У Маши тугоухость 4-й степени, ей провели кохлеарную имплантацию. Слух появился, но, как объяснили врачи, для полноценного формирования речи нужна регулярная слухоречевая реабилитация. Маша позанималась со специалистами подмосковного центра «Тоша и Ко», результаты очень хорошие: она стала понимать речь, произнесла первые слова. Очень важно продолжать занятия, но с их оплатой мне не справиться. Инесса Козак, Краснодарский край

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Маше необходима интенсивная слухоречевая реабилитация. Регулярные занятия со специалистами помогут социальной адаптации девочки, подготовке к школе».

Радмила Башарова, 14 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 196 382 руб.

Внимание! Цена обследования 629 382 руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, внесли 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 33 тыс. руб.

В три месяца у дочки выявили врожденный нефротический синдром, в восемь месяцев почки отказали полностью, и Радмилу перевели на диализ. В 2014 году ей пересадили почку. Дочка быстро восстановилась, догнала ровесников. Выросла, ведет активный образ жизни. Но для оценки состояния трансплантата требуется регулярное обследование, проходить его надо у врачей, делавших операцию. Обследование дорогое, возможности оплатить счет у нас нет. Регина Башарова, Башкортостан

Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «Пересаженная почка требует регулярного контроля для своевременного выявления изменений и коррекции терапии. Комплексный осмотр в специализированной клинике позволит минимизировать время обследования и обеспечит Радмиле качественное и безопасное медицинское сопровождение».

