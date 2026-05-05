В Волгограде с экс-депутата облдумы Станислава Короткова потребовали 165 млн

Сумма взыскания в доход РФ с экс-депутата Волгоградской облдумы Станислава Короткова увеличилась с 43,9 млн руб. до 164,8 млн руб. Кировский районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство прокуратуры об увеличении исковых требований. Об этом «Ъ» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд увеличил иск к бывшему волгоградскому депутату Короткову с 43,9 млн руб. до 164,8 млн руб.

Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия» Суд увеличил иск к бывшему волгоградскому депутату Короткову с 43,9 млн руб. до 164,8 млн руб.

Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия»

Ранее волгоградская прокуратура потребовала обратить в пользу государства незаконный доход Станислава Короткова от ведения предпринимательской деятельности на сумму свыше 43,9 млн руб. В марте Кировский райсуд арестовал счета и имущество экс-депутата. В отношении господина Короткова возбуждено 14 исполнительных производств в Волгограде, Москве, Подмосковье и Казани.

По версии надзора, Станислав Коротков, будучи депутатом облдумы, получал доход от московского ООО «Земля Профи», работающего в сфере строительства. Он фактически управлял делами компании, хотя учредителем числилась его дочь Ирина Короткова. По данным «Блокнот Волгоград», доход экс-депутата от управления фирмой составлял около 652 тыс. руб. ежемесячно.

В марте 2026 года Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры об изменении оснований досрочного прекращения полномочий Станислава Короткова. Изначально депутат ушел с поста по собственному желанию, но по иску прокуратуры суд отменил отставку и лишил его мандата за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Бывший депутат также исключен из состава думских комитетов. Ранее он был председателем комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Также он состоял в комитете по делам национальностей, казачества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций и в составе комиссии по вопросам реализации государственных программ, нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области.

Марина Окорокова