Прокуроры засчитали недолет

Уральская транспортная прокуратура подала иск о взыскании с тюменской компании «Ермак Индастриз» 10 млн руб., выданных ей ранее в виде субсидии. Основанием стала неудачная разработка фирмой беспилотных летательных аппаратов: опытный образ был собран исключительно из иностранных комплектующих элементов, он оказался вторичным, и при первых же тестах разбился, не выполнив никаких заложенных проектом задач.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На днях Уральская транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском к компании «Ермак Индастриз», которая занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Надзорное ведомство требует взыскать с фирмы 10 млн руб.

В 2024 году департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области по итогам конкурсного отбора выделил ООО «Ермак Индастриз» 10 млн руб. на создание опытного образца беспилотных летательных аппаратов в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Вскоре началась разработка, компания обязалась к 19 января 2026 года предоставить итоговый отчет с опытным образцом.

Согласно сервису kartoteka.ru, ООО «Ермак Индастриз» создано в 2021 году. Занимается техническими разработками. Всего у компании восемь учредителей, среди бенефициаров заявлено московское ООО «Аркона». Последние отчеты о налоговых сборах и прибыли датируются 2024 годом. Согласно данным сервиса, тогда наблюдалась отрицательная динамика в чистой выручке компании при росте прибыли.

Вскоре после разработки надзорное ведомство начало проверять документацию компании. Оно же и выявило, что опытный образ БПЛА, созданный в рамках национального проекта, был собран исключительно из иностранных комплектующих. Кроме того, представленный проект оказался вторичен — техническое обустройство БПЛА базировалось на разработке, которую ранее создала одна из специализирующихся на этой тематике иностранных компаний.

Впоследствии, во время приемки образца, созданный БПЛА разбился на попытке взлета, не выполнив ни одну из нужных задач. Местные власти, узнав о результатах проверки, расторгли контракт в одностороннем порядке.

В рамках обеспечительных мер суд арестовал счета «Ермак Индастриз» на 10 млн руб.

На запрос «Ъ-Урал» о позиции ответчика в компании не ответили.

Артем Путилов, Екатеринбург