Шесть министров и вице-премьер Румынии подали в отставку

В Румынии шесть министров и вице-премьер от Социал-демократической партии (СДП) Мариан Някшу подали в отставку. Об этом сообщила пресс-служба партии, передает Mediafax.

Подавшие в отставку — министры сельского хозяйства, энергетики, труда, юстиции, здравоохранения и транспорта, а также глава Генерального секретариата правительства Штефан-Раду Опря.

«С этого момента премьер-министр больше не пользуется поддержкой парламентского большинства, а это значит, что он больше не обладает демократической легитимностью для занятия поста главы румынского правительства»,— указано в заявлении СДП. В партии добавили, что никто не может «осуществлять национальный суверенитет от собственного имени, против воли парламентского большинства», которое было сформировано на выборах.

Оставаться во главе неэффективного правительства, не имеющего парламентского большинства, — «крайне безответственный подход, имеющий негативные последствия для национальной экономики», заявили в СДП. Подавшие в отставку министры будут исполнять свои обязанности до завершения юридических процедур, однако больше не будут участвовать в заседаниях правительства.

20 апреля СДП решила отказать в политической поддержке премьер-министру Илие Боложану и вывести своих министров из правительства. Партия была не согласна с жесткой бюджетной политикой правительства и слабой координацией между партнерами.