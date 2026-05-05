Российские бойцы ММА допущены к молодежным турнирам с флагом и гимном

Исполком Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) разрешил россиянам участвовать в молодежных турнирах с флагом и гимном, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Также организация восстановила членство Союза ММА России.

Отмечается, что победители первенства России среди спортсменов от 12 до 17 лет смогут выступить на соревнованиях в этом году. Господин Дегтярев назвал решение IMMAF «первым шагом к полноценному возвращению бойцов смешанных единоборств на мировую арену».

В марте 2022 года IMMAF приостановила членство Союза ММА России из-за начала спецоперации на Украине. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном.

Таисия Орлова