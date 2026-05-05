Посудомойка намыла на 20 лет

К 20 годам колонии в военном суде представитель гособвинения предложил приговорить бывшую посудомойку кадетского корпуса Следственного комитета России (СКР) имени Александра Невского Александру Житенко. Она обвиняется в содействии проукраинской террористической организации и попытке вовлечь в ее деятельность одного из кадетов. Вину экс-работница кухни не признает.

Во 2-м Западном окружном военном суде 5 мая прошли прения сторон на процессе по уголовному делу Александры Житенко. Бывшей посудомойке вменяется в вину ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

По версии ГСУ СКР, женщина пропагандировала деятельность запрещенной в РФ и признанной террористической организации «Легион "Свобода России"», а также вовлекала в ее ряды одного из кадетов, предоставляла ему специализированную литературу, в том числе по развитию навыков конспирации, изготовления тайников и разведки местности. Сама Житенко утверждала, что в свободное от работы время предлагала кадету педагогическую игру именно с целью не допустить его в ряды террористов. А за успехи в обучении давала обучающемуся небольшие суммы денег из собственных сбережений.

В ходе прений гособвинитель заявила, что вина фигурантки полностью доказана, и просила назначить ей 20 лет колонии и штраф в размере 1 млн руб. Сторона обвинения настаивает, что педагогическая игра, о которой говорит Житенко, была лишь маскировкой. Используя доступ к кадетам, в том числе сиротам, подсудимая Житенко добровольно вступила в запрещенную в России террористическую организацию и планомерно вербовала несовершеннолетнего.

Как утверждает прокурор, она не имитировала контакт с террористами, а напрямую пропагандировала их цели, формируя у подростка враждебность к участникам СВО и правоохранителям. Деньги кадетам, согласно позиции обвинения, платились не за учебу, а служили гонораром за сбор разведданных о командирах ВС РФ.

Создание тайников с записками на украинском языке и обучение минно-взрывному делу доказывают реальную подготовку к противоправной деятельности. Совокупность аудиозаписей, показаний свидетелей и экспертиз полностью опровергает легенду о педагогической бутафории — это была осознанная радикализация подростка в интересах украинских подразделений, утверждает гособвинение.

Сама Житенко вину не признает. Защита настаивает, что действия подзащитной — это не вербовка, а отчаянная попытка педагога спасти трудного подростка от реальной радикализации. Гуманитарная помощь, которую собирала подсудимая и о которой упоминается в деле, шла напрямую в конкретную воинскую часть ВС РФ, что подтвердили сами военнослужащие. Тайники с записками являлись лишь бутафорией для поддержания легенды, а «обучение конспирации» было адаптированным психологическим приемом. Частичное признание на следствии, как заявила адвокат, было дано под давлением, так как госпожу Житенко убедили, что это единственный способ уберечь кадета от СИЗО.

Оглашение приговора назначено на 6 мая.

Ефим Брянцев