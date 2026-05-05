Продажи французского пива «Джон Лемон» взлетели после угроз Йоко Оно

Пивоварня Brasserie de L'Imprimerie во Франции, которую юристы Йоко Оно обязали приостановить продажу своего пива под названием «Джон Лемон», столкнулась с небывалым ростом продаж, пишет Le Figaro. В ней работают один пивовар и двое других сотрудников. Компания продает свое пиво в местные магазины и рестораны. Лагер с имбирем и лимоном под названием «Джон Лемон» французская пивоварня производит уже пять лет.

В марте этого года голландская юридическая фирма, представляющая вдову Джона Леннона Йоко Оно, прислала предприятию требование немедленно прекратить продажу этого пива и отозвать всю продукцию, угрожая крупными штрафами и выплатами компенсаций фонду Йоко Оно, который отвечает за защиту имиджа Джона Леннона. После сложных переговоров пивоварне разрешили распродать уже имеющиеся запасы в 5 тыс. бутылок не позднее 1 июля.

Огласка, вызванная разбирательствами, вылилась в ажиотаж среди покупателей. За считанные дни компания продала несколько тысяч бутылок. Обычно за целый год ей удается продать от 50 тыс. до 80 тыс. бутылок.

Как отметил в интервью Le Figaro пивовар Орельен Пикар, за десять лет существования пивоварни каламбуры с названиями сортов стали ее фирменным знаком. В каталоге есть такие наименования, как «Мирей Мафье» и «Жан-Голь Потье».

Екатерина Наумова