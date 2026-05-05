Продажи французского пива «Джон Лемон» взлетели после угроз Йоко Оно

Пивоварня Brasserie de L'Imprimerie во Франции, которую юристы Йоко Оно обязали приостановить продажу своего пива под названием «Джон Лемон», столкнулась с небывалым ростом продаж, пишет Le Figaro. В ней работают один пивовар и двое других сотрудников. Компания продает свое пиво в местные магазины и рестораны. Лагер с имбирем и лимоном под названием «Джон Лемон» французская пивоварня производит уже пять лет.

В марте этого года голландская юридическая фирма, представляющая вдову Джона Леннона Йоко Оно, прислала предприятию требование немедленно прекратить продажу этого пива и отозвать всю продукцию, угрожая крупными штрафами и выплатами компенсаций фонду Йоко Оно, который отвечает за защиту имиджа Джона Леннона. После сложных переговоров пивоварне разрешили распродать уже имеющиеся запасы в 5 тыс. бутылок не позднее 1 июля.

Огласка, вызванная разбирательствами, вылилась в ажиотаж среди покупателей. За считанные дни компания продала несколько тысяч бутылок. Обычно за целый год ей удается продать от 50 тыс. до 80 тыс. бутылок.

Как отметил в интервью Le Figaro пивовар Орельен Пикар, за десять лет существования пивоварни каламбуры с названиями сортов стали ее фирменным знаком. В каталоге есть такие наименования, как «Мирей Мафье» и «Жан-Голь Потье».

Что и по каким случаях “Ъ” рассказывал о ливерпульской четверке — в материале «Beatles как ньюсмейкеры».

Екатерина Наумова

Фотогалерея

История любви Джона Леннона и Йоко Оно

Когда Джон Леннон познакомился с Йоко Оно, ему было 26, ей — 33. По рекомендации Пола Маккартни Леннон пришел на выставку Оно в галерее «Индика» в Лондоне. В то время Йоко была замужем за продюсером Энтони Коксом, у них была дочь — Кёко Оно Кокс. С предыдущим мужем, композитором Тоси Итиянаги, Оно рассталась в 1963 году

Фото: AP

Джон Леннон и Йоко Оно поженились 20 марта 1969 года в Гибралтаре. После женитьбы Джон Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно — теперь его звали Джон Оно Леннон. Медовый месяц пара провела в Европе

Во время медового месяца пара дала свое знаменитое «постельное интервью» в номере отеля «Хилтон» в Амстердаме. В тот день у дверей их номера столпислись несколько десятков журналистов. «Эти ребята пыхтели вовсю, расталкивая друг друга — каждый хотел прорваться к нам первым: они решили, что мы начнем при всех заниматься любовью. Ничего другого они и придумать не могли», — рассказывал потом Леннон

После «постельного интервью» в Амстердаме Йоко Оно и Джон Леннон провели акцию «Желуди мира». Они послали по желудю мировым лидерам с просьбой посадить их как символ мира. «Некоторые главы государств действительно высадили свои желуди, многие из них писали нам. Насколько я помню, Голда Меир (премьер-министр Израиля.— &quot;Ъ&quot;) сказала, что не имеет понятия, кто мы, но если это во имя мира, то она за»,— вспоминал Леннон

В 1968 году Джон Ленно и Йоко Оно попали в США под суд за хранение марихуаны. На основании этого американские власти потом отказали им в выдаче визы

«Легче попасть в Россию, чем в Соединенные Штаты!» — возмущался Джон Леннон. 26 мая 1969 года пара начала свою вторую «постельную забастовку», которая продлилась восемь дней. Именно тогда Джон Леннон сочинил песню «Give Peace A Chance»

До свадьбы с Йоко Оно Джон Леннон уже был женат: в 1962 году он сочетался браком с Синтией Пауэлл. В 1963-м у пары родился сын Джулиан (на фото). Супруги развелись после того, как жена музыканта узнала о его связи с Оно

Джон Леннон и Йоко Оно вместе срежиссировали несколько короткометражных фильмов. Пресс-конференцию в честь премьеры своего фильма «Изнасилование» о назойливых папарацци они провели сидя внутри белого мешка, что символизировало их стремление скрыться от журналистов

В 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно создали свою группу — Plastic Ono Band. Ее участниками в разное время также были Эрик Клептон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Фрэнк Заппа

В день 35-летия Джона Леннона у пары родился сын, которого назвали Шон. Крестным отцом ребенка стал Элтон Джон

«Когда появилась Йоко, его привлек к ней, среди прочего, ее авангардизм, ее мировоззрение. Она показала ему иную дорогу в жизни, которая его очень притягивала. Ему было пора уходить»,— рассказывал Пол Маккартни

Джон Леннон называл свою жену самой известной из неизвестных художниц, а ряд специалистов по японскому искусству ставят ее на вторую ступеньку после главного художника страны Кацусико Хокусая

В конце 70-х Джон Леннон выдал Йоко Оно доверенность на ведение всех своих финансовых дел, а сам посвятил себя домашним делам и воспитанию сына

Именно Йоко Оно фанаты The Beatles обвиняют в распаде группы. Вражда Пола Маккартни и Йоко Она тянулась несколько десятилетий. Формальным поводом для примирения стала премьера спектакля на музыку The Beatles в 2006 году, на которой собрались практически все, кто имел отношение к ливерпульской четверке, включая жен и детей бывших членов группы

В свой последний день жизни Джон Леннон вместе со своей женой давал интервью нью-йоркскому радио RKO, потом они позировали модному фотографу Анни Лейбовиц, которая сняла Леннона обнаженным. Позже фотография появилась на обложке Rolling Stone

Йоко Оно постоянно судится из-за нарушения авторских прав на фото и видео с Ленноном, а также незаконного использования имени артиста в рекламных кампаниях

«Делай все с ощущением радости. Негативное мышление — роскошь, которую мы не можем себе позволить»

Йоко Оно запретила критикам «состаривать» себя. В своем открытом письме она написала: «Пожалуйста, не мешайте мне быть собой. Я не хочу быть старой и больной, как многие другие в моем возрасте. Не делайте меня старой своими мыслями и словами о том, какой мне надо быть. Получите мою энергию или заткнитесь»

Весной 2022 года Йоко Оно устроила очередной перформанс. По вечерам на цифровых мегаэкранах в разных странах вместо рекламы транслировалась огромная надпись Imagine Peace («Представь мир»). Так Йоко Оно хотела призвать всех людей, живущих на планете, к миру

