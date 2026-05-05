Bloomberg: Apple может вновь начать использовать процессоры Intel и Samsung

Apple рассматривает возможность использования процессоров, производимых в США компаниями Intel и Samsung Electronics. По данным источников Bloomberg, представители Apple уже побывали на строящемся заводе Samsung в Техасе, который будет выпускать передовые чипы, а также провели предварительные переговоры с Intel об использовании их мощностей в Аризоне или Огайо.

Как отмечает Bloomberg, таким образом Apple пытается диверсифицировать поставки процессоров, в которых он сейчас практически полностью зависит от тайваньской TSMC.

При этом, по данным источников агентства, Apple переживает по поводу использования процессоров, сделанных не TSMC, поскольку «Intel и Samsung не могут обеспечить на стабильной основе то качество и масштабы производства, которые сделали TSMC главным производителем чипов и одним из важнейших партнеров Apple». Однако не меньшую обеспокоенность Apple, по данным источников, вызывают возможные перебои с поставками в условиях сохраняющегося дефицита чипов и текущей геополитической ситуации. Bloomberg указывает, что переговоры между компаниями носят предварительный характер и никаких заказов сделано пока не было.

