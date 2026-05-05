Госизмена с гиперзвуком

К 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима Новосибирский облсуд приговорил ученых в области гиперзвука Валерия Звегинцева и Владислава Галкина, признав их виновными в государственной измене. По предварительным данным, уголовное дело в отношении физиков было возбуждено ФСБ после их публикации в иранском научном журнале на тему газовой динамики. До вступления приговора в законную силу физиков оставили под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Звегинцев

Фото: Фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Звегинцев

Фото: Фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук

В Новосибирске 5 мая завершился суд над учеными-физиками Валерием Звегинцевым и Владиславом Галкиным. Поскольку материалы дела имели гриф секретности, разбирательство проходило в закрытом режиме. Слушателей, большую часть которых составляли родственники подсудимых, пустили только на оглашение вводной и резолютивной части приговора. 81-летний Валерий Звегинцев, который является инвалидом 2-й группы, слушал приговор сидя, опираясь двумя руками на трость.

Суд признал физиков виновными в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ) и по совокупности наказаний назначил каждому 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Дополнительно им установили ограничение свободы на полтора года после освобождения.

Брать под стражу ученых не стали: до вступления приговора в законную силу они останутся под домашним арестом. Время, проведенное обвиняемыми под домашним арестом, а Владиславом Галкиным еще и в СИЗО (с 7 апреля 2023 года по 19 марта 2025 года), им зачтено в срок наказания. На вопрос судьи, понятен ли приговор, ученые ответили утвердительно. Сторона защиты воздержалась от комментариев.

Задержания по этому делу силовики провели еще три года назад. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Валерия Звегинцева, основавшего лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей», отправили под домашний арест. Его соавтора, доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина, заключили под стражу (в последующем ему смягчили меру пресечения). Обоим предъявили обвинение в госизмене (ст. 275 УК).

Поводом для возбуждения уголовного дела, по предварительным данным, могла стать их статья о газовой динамике, опубликованная в иранском научном журнале. Вину в инкриминируемом преступлении они не признали.

Об уголовном преследовании Валерия Звегинцева стало известно из открытого письма коллектива ИТПМ, которое было опубликовано на сайте института в мае 2023 года. Его задержание стало последним в череде арестов ученых указанного НИИ. Летом 2022 года также по подозрению в госизмене были взяты под стражу директор института Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Анатолий Маслов (в последующем они были осуждены на 15 и 14 лет колонии строгого режима соответственно).

Называя арестованных «выдающимися учеными-аэродинамиками», авторы обращения отмечали, что все трое «известны своими блестящими научными результатами». «Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули родину, посвятив свою жизнь служению российской науке»,— указывалось в обращении. В институте отмечали, что результаты, которые открыто представляли их арестованные коллеги, «имеют отношение исключительно к фундаментальной науке», а материалы неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, которая таких сведений в них не обнаружила.

Константин Воронов, Новосибирск