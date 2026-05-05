Премьер-министр Грузии обвинил ЕС в желании посеять хаос в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил руководство Евросоюза в нарушении прав граждан и нападках на свободу СМИ республики. По мнению господина Кобахидзе, европарламентарии «хотят хаоса и беспорядков в Грузии» и манипулируют темой вступления республики в ЕС.

Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ираклий Кобахидзе

«Когда вы нападаете на свободу СМИ, когда вы нападаете на права человека, демократические ценности, это и есть сепаратизм»,— сказал господин Кобахидзе журналистам (цитата по 1TV). Он назвал «шантажом грузинского народа» обсуждения в ЕС приостановки либерального визового режима с республикой.

Ираклий Кобахидзе приостановил до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении Грузии в объединение. В ответ ЕС прекратил финансовую помощь государственным институтам. Глава европейской дипломатии Кая Каллас допускала введение санкций в отношении Грузии «за действия в отношении оппозиции и независимых СМИ», однако в ЕС не пришли к согласию по этому вопросу.