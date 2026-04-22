Каллас: Евросоюз готов ввести санкции против Грузии

Евросоюз готов ввести против Грузии санкции за действия в отношении оппозиции и независимых СМИ. Однако по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, одна из стран объединения блокирует это решение.

«Общее настроение таково, что если мы настаивали на санкциях, то 26 стран поддержали нас, и только одна выступила против. В конечном итоге мы должны больше взаимодействовать с грузинским народом, чтобы показать людям, что мы настроены благожелательно. Но в то же время необходимо дать правительству Грузии четкие сигналы о том, что выбранное им направление не соответствует ценностям, которые представляет Европа»,— сказала госпожа Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Глава евродипломатии добавила, что Грузия «не демонстрирует никаких признаков отката от демократических принципов» и этот курс необходимо изменить. По ее мнению, свидетельством желания грузинских властей наладить сотрудничество могло бы стать «подлинное участие в диалоге по правам человека».

Влад Никифоров