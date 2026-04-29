День Победы в Белгородской области отметят онлайн

В Белгородской области массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут преимущественно в онлайн-формате. В частности, в дистанционном режиме состоится акция «Бессмертный полк», посвященная погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Соответствующее решение принято в ходе заседания антитеррористической комиссии региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Дополнительно антитеррористическая комиссия приняла решение о круглосуточной охране мемориальных комплексов с участием народных дружинников. Все запланированные в муниципалитетах мероприятия будут проводиться с учетом оперативной обстановки. Ожидается, что самой массовой станет акция «Окна Победы»: на окнах административных и жилых зданий разместят портреты героев Великой Отечественной войны, праздничную символику и детские рисунки.

К Первомаю в рамках очного празднования запланированы торжественные церемонии чествования лучших трудовых коллективов и работников предприятий по итогам 2025 года. В Белгороде также состоится открытие обновленной Аллеи трудовой славы.

Накануне стало известно, что акция «Бессмертный полк» в Воронеже также пройдет дистанционно.

Кабира Гасанова