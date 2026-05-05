Бывшую посудомойку кадетского корпуса СКР попросили посадить на 20 лет

Во время прений во 2-м Западном окружном военном суде гособвинитель просил приговорить бывшую посудомойку кадетского корпуса СКР к 20 годам колонии и штрафу 1 млн руб. за попытку создать в учреждении террористическое подполье. Ей вменяли в вину участие в деятельности террористической организации, вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, содействие террористической деятельности и покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии Главного следственного управления СКР, женщина пропагандировала деятельность запрещенной и признанной террористической организации «Легион "Свобода России"», а также вовлекала в ее ряды одного из кадетов, предоставляла ему специализированную литературу, в том числе по развитию навыков конспирации, изготовлению тайников и разведке местности.

Защита настаивает, что Александра Житенко не вербовала кадета, а применила педагогический прием «согласия», чтобы отвлечь подростка от опасного увлечения запрещенной организацией. Частичное признание вины на следствии было дано под давлением — следователь убедил ее, что это поможет спасти кадета от СИЗО.

