В России могут ограничить поступление в магистратуру без привязки к предыдущему образованию

Минобрнауки получит право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Это предусмотрено поправками к закону «Об образовании», внесенными в Госдуму межфракционной группой депутатов, включая Сергея Кабышева (СР) и Александра Мажугу (ЕР). Стать магистрами по некоторым специальностям (их определит министерство) смогут те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю.

Депутаты считают, что для поддержания высокого качества образования нужна «системная связь и профессиональная преемственность уровней высшего образования». Сейчас распространена ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны, поэтому обучающийся не получает необходимые «фундаментальные знания», следует из пояснительной записки. По данным ее авторов, в 2025 году в магистратуру на «химические технологии» зачислились около 20% студентов, имеющих предыдущее образование по принципиально другому профилю. Среди поступивших на юриспруденцию таких уже 24%.

Магистратура — второй после бакалавриата уровень высшего образования, появившийся в России вместе с введением болонской системы. Для его получения абитуриент должен иметь диплом о высшем образовании (бакалавра или специалиста) и сдать вступительные экзамены. Других ограничений пока нет.

