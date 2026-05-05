Весенние украшения Dzhanelli

Ювелирное ателье Дианы Джанелли представляет коллекцию «Пробуждение», посвященную теме весеннего обновления. Ее центральным символом стала верба — как природный вестник надежды и перемен. Идея коллекции родилась из личного воспоминания Дианы: переехав в Москву из Тбилиси, где никогда не бывало суровых зим, она впервые увидела пушистые бутоны вербы, полностью покрытые глянцевой обледеневшей корочкой. Принеся веточку вербы домой, она наблюдала, как, оттаивая, вербные почки постепенно вновь становятся пушистыми: «Эта метаморфоза — от ледяной оболочки к живой нежности — стала для меня настоящим откровением».

Все украшения имитируют природные формы вербы. Побеги из золота 585-й пробы кольцом оплетают пару пальцев. На веточках из сердолика распускаются почки из лабрадорита и лунного камня — так выглядят пусеты и колье. К каждому изделию можно подвесить «пасхальное» яйцо, усыпанное белыми сапфирами огранки «роза». Хрупкую текстуру вербовых почек и бархатистую поверхность распускающихся листочков в твердом камне передал мастер-камнерез Роман Яшкин, совместно с которым исполнена коллекция «Пробуждение».