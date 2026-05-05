Армения и ЕС договорились об укреплении связей

Армения и Евросоюз по итогам первого двустороннего саммита подписали документы о партнерстве в области связи, парафировали договор об оперативном сотрудничестве в управлении границами между республикой и Европейским агентством пограничной и береговой охраны.

Во время саммита ЕС также передал армянской стороне письма о ключевых направлениях для привлечения инвестиций в Армению и доклад о реализации плана действий по либерализации визового режима. По итогам саммита стороны договорились усилить сотрудничество по всему спектру вопросов безопасности и обороны.

«Мы стимулируем экономический рост в стране, объявляя конкурс для компаний из ЕС, Европейской экономической зоны и Армении по разработке стратегических инвестиционных проектов. Подписание первых писем о намерениях с избранными партнерами из частного сектора в областях цифровой инфраструктуры, развития полупроводниковых технологий, инновационных экосистем и мобилизации частных инвестиций призвано позитивно повлиять на страну»,— говорится в заявлении ЕС.

4-5 мая в Ереване состоялся первый в истории саммит Армения-ЕС. Европейские партнеры рассчитывают, что инвестиции в республику в ближайшие годы составят €2,5 млрд. Незадолго до саммита Евросоюз также пообещал направить миссию для защиты Армении от гибридных угроз в преддверии парламентских выборов и в течение следующих двух лет. Республика же, в свою очередь, обязуется исполнять реформы экономической и политической системы для соответствия европейским стандартам.

